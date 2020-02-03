كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أوبر" توقف حسابات لعملاء بعد قيام سائقين بنقل مصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوقفت "أوبر" مئات حسابات العملاء في المكسيك، بعد اكتشاف اثنين من سائقاتها نقلوا راكبًا مصابًا بفيروس كورونا.

وقالت الشركة إنها علقت 240 حسابًا للركاب مضيفة أن أيًا منهم لم تظهر عليه أي أعراض، لكنهم سيستمروا في مراقبة الوضع.

قالت وزارة الصحة المكسيكية إن راكبا "من أصل صيني" قام برحلة من لوس أنجلوس إلى مكسيكو سيتي في 20 يناير.

ثم زار الرجل مناطق الجذب السياحي والمتاحف والمحلات التجارية في مكسيكو سيتي، لمدة يومين.

بدأ يشعر بالمرض مساء يوم 21 يناير، وفي اليوم التالي أعاده سائق أوبر إلى المطار.

عندما عاد إلى الولايات المتحدة، تم اختباره على أنه مصاب بفيروس كورونا.

في الوقت الحاضر، لم تكن هناك أي إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي في المكسيك.

ومع ذلك، قد يستغرق ظهور الأعراض حوالي أسبوعين.

وقالت أوبر إنها أوقفت السائقين والركاب البالغ عددهم 240 الذين كانوا في سياراتهم بعد الركاب المصاب، كإجراء وقائي.

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وقالت إنها أرسلت لهم أيضًا معلومات حول مكان الحصول على معلومات الرعاية الصحية.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية إنها تراقب الوضع.

واضافت ان الضباط زاروا ايضا فندق هيلتون مكسيكو سيتي ريفورما حيث يقيم الرجل المصاب لفحص العاملين.

وحذر من أن الرجل كان سيصبح معديا، لكن لم يصاب أي من موظفي الفندق بأعراض حتى الآن.

وتواجه الصين عزلة دولية متزايدة بسبب القيود المفروضة على الرحلات الجوية من وإلى البلاد، وفرض حظر على المسافرين من الصين.

وأضاف تندروس أن هناك 17238 إصابة مؤكدة في الصين بما في ذلك 361 حالة وفاة، بالإضافة إلى 151 حالة مؤكدة في 23 دولة ووفاة واحدة تم الإبلاغ عنها من الفلبين يوم الأحد.

وتابع قائلا: "بسبب هذه الاستراتيجية، كان عدد الحالات خارج الصين أعلى بكثير". وبالإشارة إلى انتشار الفيروس في الخارج، قال إنه "ضئيل وبطيء"، مع تحذير من أنه قد يزداد سوءًا.

وقد ندد المبعوث الصيني بالإجراءات التي اتخذتها "بعض البلدان" والتي رفضت دخول الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر صادرة في مقاطعة هوبى - في وسط اندلاع المرض - ورفض منح التأشيرات وإلغاء الرحلات الجوية.

وقال لي سونغ، سفير شئون نزع السلاح لدى الأمم المتحدة في جنيف: " تعارض كل هذه التدابير بجدية توصيات منظمة الصحة العالمية".