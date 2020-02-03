كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة الأغذية والزراعة: أسراب الجراد تهدد المزيد من البلدان في شرق إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم الاثنين، أن أسراب الجراد الصحراوي قد تخرب المزيد من البلدان في شرق إفريقيا، وتهدد معيشة الكثير من الناس.

وقد دمرت الأسراب، التي شوهدت لأول مرة في ديسمبر، عشرات الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية في كينيا والصومال وإثيوبيا، مما يهدد الإمدادات الغذائية في أسوأ غزو للجراد منذ 70 عامًا، وفقًا لـ "ناشونال بوست".

وقال بوكار تيجاني، مساعد المدير العام لإدارة الزراعة، وحماية المستهلك في المنظمة "هناك أيضًا بلدان أخرى معرضة للخطر، ولا سيما جنوب السودان وأوغندا وإريتريا.

وصرحت الفاو، أن سربًا واحدًا على الأقل من الجراد قد شوهد بالفعل في إريتريا، وشوهد العديد منها في عُمان واليمن.

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وأوضحت الفاو، أنه حتى قبل غزو الجراد، كان هناك نحو 11 مليون شخص في إثيوبيا والصومال وكينيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وسوف تؤدي الأسراب إلى تفاقم الوضع.

وقال دومينيك بيرجون، مدير قسم الطوارئ والتأهيل في منظمة الأغذية والزراعة، أثناء زيارة إلى محافظتي سامبورو وكيتوي، وهما من بين 15 منطقة متضررة في كينيا "نحتاج إلى بذل كل الجهود الممكنة لتجنب هذا التدهور".

وأضاف "نحن نعلم أن هذه الجراد يمكن أن تحدث دمارًا هائلًا ليس فقط فيما يتعلق بالمحاصيل، ولكن أيضًا من حيث المراعي، وبالتالي التأثير على سبل عيش المجتمعات الرعوية، والحل الوحيد الذي يعمل هو الرش الجوي (المبيدات)".

وأعلنت وزارة الزراعة والري الصومالية، أن غزو الجراد حالة طوارئ وطنية.