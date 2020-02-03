كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عسكري يمني: مشكلة نهم تكمن في خيانة حزب الإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الخبير والمحلل العسكري اليمني خلفان الكعبي، بين جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، وبين جبهة الساحل الغربي لليمن.

وذكر المحلل العسكري اليمني خلفان الكعبي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القثيرة "تويتر": الحوثه لم يكن لديهم دعم جوي في نهم لكنهم وللأسف انتصروا.

وأضاف الكعبي: أن جبهات الساحل الغربي تضاريسها أسهل، وبالرغم من وجود إسناد بالطيران من التحالف ظل الحوثة يقاتلون أكثر من سنة، وليست مشكلة طيران ولا تضاريس، المشكلة خيانة حزب الإصلاح.