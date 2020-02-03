كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع أكثر بقليل من المتوقع إلى 12.15 ٪ على أساس سنوي في يناير، بزيادة من 11.84 ٪ في ديسمبر 2019.

ووفقًا لصحيفة "دايلي صباح" التركية، ارتفع التضخم السنوي بنسبة 0.31 نقطة مئوية على أساس شهري في يناير، وفقا للمعهد الإحصائي التركي (TurkStat)، حيث استذكر المعهد أن معدل التضخم السنوي كان 20.35% في يناير 2019.

وأظهرت بيانات TurkStat أن الارتفاع في معدل التضخم في شهر يناير كان مدفوعًا بأسعار الكحوليات والتبغ التي ارتفعت بنسبة 42.2٪ على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 9.04٪. وكانت أدنى زيادة سنوية 2.14 ٪ في الاتصالات.

وتوقعت مجموعة من 11 خبير اقتصادي شملهم استطلاع أجرته وكالة الأناضول يوم الجمعة أن يصل التضخم السنوي إلى 11.92٪ وأن يصل معدل التضخم الشهري إلى 1.14٪ في يناير.

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وعلى أساس شهري، شهد مؤشر أسعار المستهلك زيادة بنسبة 1.35 ٪ في الشهر الماضي، وقالت تركستات "كان أعلى انخفاض شهري هو 6.65 ٪ في الملابس والأحذية".

وفي الوقت نفسه، شهدت السلع والخدمات المتنوعة (4.88 ٪)، والمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية (4.65 ٪) والصحة (3.96 ٪) أعلى زيادة شهرية.

كشفت الأرقام الرسمية أن متوسط ​​الزيادة في أسعار المستهلك خلال 12 شهرًا كان 14.52٪ اعتبارًا من يناير.