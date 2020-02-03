كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإمارات تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين، تعليق جميع الرحلات من وإلى الصين، باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، اعتباراً من يوم 5 فبراير الجاري، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الامارات لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

كما أشترطت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي، على كافة القادمين من مطار بكين الدولي الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في المطار، للتأكد من سلامة المسافرين قبل صعودهم الطائرات في إجراء قد يستغرق من 6 – 8 ساعات؛ لذلك تنصح الهيئة شركات الطيران بالتواصل مع جميع المسافرين وتوضيح الاجراءات الجديدة تجنباً لأي تأخير في الرحلات.

وقالت هيئة الطيران الإماراتية، في بيان أصدرته اليوم إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل الاوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في الصين بالتنسيق مع الجهات الدولية، وبالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وطيران الاتحاد والامارات.

وتقوم الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المختصة بمتابعة الأوضاع في جمهورية الصين الشعبية بشكل متواصل، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن كافة المستجدات والتطورات المتعلقة بانتشار الفيروس.