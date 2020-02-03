بعدما آلمت به من جديد.. كثرة إصابات ديمبلي تقلق مسؤولي برشلونة

عاد القلق ليخيم من جديد على مسؤولي فريق برشلونة بعد إصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، وعدم قدرته على إتمام الحصة التدريبية التي برمجها الفريق اليوم الاثنين.

وبعدما استبشر الجميع خيرا بقرب تعافي المهاجم، وعودته مجددا لتدعيم فريقه، صدم إحساس اللاعب ديمبلي بالآلام خلال حصة اليوم التدريبية مكونات الفريق الكتلاني، وذلك في ظل حاجتها الماسة لخدماته لمساندة الخط الأمامي.

وغادر ديمبلي أرضية ملعب المدينة الرياضية خوان “غامبير” بالعاصمة الكتلانية متأثرا بآلام أحس بها في قدمه، وذلك خلال تمارين برمجها المدرب يتنافس فيها 3 لاعبين مع ثلاثة آخرين.