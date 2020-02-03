الصين تفتتح مستشفى ووهان الجديد لمكافحة فيروس كورنا.. هكذا تبدو مرافقه – فيديو

افتتحت الصين، اليوم الاثنين، مستشفى جديد في ووهان، مركز تفشي فيروس كورنا، حيث تجاوز عدد القتلى في البلاد 360 شخصاً.

وتم الانتهاء من المستشفى، الذي يحتوي على 1000 سرير في 10 أيام فقط، وسيتم افتتاح مستشفى آخر يضم 1500 سرير في غضون أيام.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن طاقما طبيا عسكريا، مكونا من 1400 طبيب، سيتكلف بمعالجة المرضى في هذا المستشفى، انطلاقا من اليوم.

وأدى تفشي فيروس كورونا الجديد إلى إصابة أكثر من 17000 شخص في جميع أنحاء العالم. وقالت اللجنة الصحة الصينية، اليوم، إن 361 شخصاً ماتوا بسبب الفيروس في البلاد.

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وكانت المملكة قد أجلت الطلاب المغاربة، الذين كانوا يتابعون دراستهم في المدينة الصينية المنكوبة، وذلك عبر طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، وصلت، ظهر أمس الأحد، إلى مطار بنسليمان.

الطائرة، التي حطت في مطار بنسليمان، حملت على متنها 167 راكبا، ضمنهم 53 امرأة، تم إجلاؤهم من مدينة ووهان، التي وضعتها السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعدت وزارة الصحة عددا كبيرا من سيارات الإسعاف لنقل المغاربة العائدين من ووهان الصينية، إلى المستشفيات المخصصة لإيوائهم خلال فترة الحجر الصحي، والمحددة في عشرين يوما، حيث من المنتظر توزيعهم على المستشفى العسكري في الرباط، ومستشفى سيدي سعيد في مكناس .

وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته، يوم الاثنين الماضي، لإعادة المواطنين المغاربة، الذين يشكل الطلبة أغلبيتهم، الموجودين بإقليم ووهان الصيني، إلى أرض الوطن.

وأمر الملك بأن تتخذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة، والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال.