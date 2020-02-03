الاحتلال يعتقل ثلاثة صيادين في بحر غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، ثلاثة صيادين غزيين من عمق بحر قطاع غزة المحاصر. ولفتت مصادر صحافية إلى أن الصيادين المعتقلين هم: رمضان صالح (45 عاما)، مجيد مقدد (48 عاما) وعلي صالح.

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