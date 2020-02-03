تواصل الانشقاقات عن الوفاق الليبية آخرها دبلوماسي 

الإثنين 3 فبراير 2020

تتواصل الانشقاقات عن حكومة الوفاق الليبية.



ففي أقل من شهر، أعلن دبلوماسي ليبي ثالث انشقاقه عن مليشيات حكومة الوفاق لارتهانها للمرتزقة، مؤكداً دعمه لعملية الجيش الوطني في محاربة الإرهاب بطرابلس.

ووفق وسائل الإعلام، أعلن القائم بأعمال سفارة ليبيا في النيجر عبد الله بشير انشقاقه عن حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج منذ عام 2015.

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وقال بشير، في مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة: "أعلن انحيازي للشرعية الليبية ممثلة في البرلمان الليبي، وأدعم الجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب والمليشيات الخارجة عن القانون".

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن صلاح الدين بالحاج، القائم بالأعمال في السفارة الليبية بدولة ساوتومي وبرنسيب في أفريقيا، انشقاقه عن حكومة الوفاق، لأنها "استدعت الاستعمار التركي"، مؤكدا دعمه للحكومة المؤقتة والبرلمان والجيش الوطني.

وأضاف بالحاج: "الشعب الليبي كلف القوات المسلحة العربية الليبية وأعطاها الثقة، وطلب منها بقيادة المشير حفتر تنظيم نفسها وحماية الوطن من الإرهاب وتنظيم الإخوان".