- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يلتقي لجنة من قبائل ومناصب ومشائخ حضرموت لمناقشة أحداث "وادي سر" والان مع التفاصيل
الإثنين 3 فبراير 2020
التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا بأعضاء اللجنة المشكلة من حلف قبائل حضرموت والتي تضم قبائل ومناصب ومشائخ حضرموت، لمناقشة حيثيات أحداث "وادي سر" .
واستمع المحافظ البحسني من الحاضرين الى جهودهم في تحقيق السلم المجتمعي.
وخلال اللقاء، رحّب المحافظ "البحسني" بأعضاء للجنة، معرباً عن تقديره لجهودهم في هذا الجانب.
وأكد المحافظ إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة وتحقيق السلم المجتمعي في هذه المرحلة الحساسة.
بدورهم شكر أعضاء اللجنة جهود المحافظ "البحسني"، في السعي لحل هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يلتقي لجنة من قبائل ومناصب ومشائخ حضرموت لمناقشة أحداث "وادي سر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.