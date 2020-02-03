شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط 74 ألف محاولة هجرة وتفكيك 200 شبكة للتهريب بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت السلطات المغربية من إحباط حوالي 74 ألف محاولة للهجرة غير الشرعية وتفكيك 208 شبكات للتهريب، وذلك في إطار جهود المغرب لمحاربة هذه الظاهرة.

وأوضح مصدر من وزارة الداخلية المغربية اليوم أن المملكة المغربية واصلت خلال سنة 2019 بذل جهود حثيثة في مجال تفكيك شبكات تهريب المهاجرين وإحباط محاولات الهجرة السرية، مضيفًا أن هذه الجهود المتواصلة شملت أيضا عمليات وقاية وتقديم المساعدة للضحايا والأشخاص في وضعية صعبة، تُوجت بإنقاذ 19 ألفاً و554 مهاجراً غير شرعي في عرض البحر.

وشدد المصدر على أن المملكة المغربية تتحمل مسؤوليتها كاملة في مجال التدبير التضامني للهجرة، وتعمل مع شركائها من أجل التكريس الملموس لمبدأ المسؤولية المشتركة.