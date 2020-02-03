أوكرانيا تعتزم إجلاء رعاياها من الصين نهاية الأسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الخارجية الأوكرانية، اليوم الإثنين، إجلاء رعاياها من الصين، بحلول نهاية الأسبوع الجاري، بعد تفشي فيروس كورونا.

وتشهد الصين، منذ مطلع العام الجاري، تفشي فيروس "كورونا"، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة نحو 362، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 17 ألفاً و491 حالة، بحسب إحصاءات رسمية.



وعززت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس حول العالم، ليصيب العشرات في أكثر من 24 دولة.

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وأوضحت المنظمة أن الفيروس أصبح يشكّل "حالة طوارئ" على الصعيد العالمي، لكنها أشارت إلى أنها لا توصي بأي قيود على السفر.

ولا يوجد لقاح حالياً لعلاج فيروس كورونا، وتعمل الكثير من المنظمات ومن بينها التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، وهو كيان خاص مقره النرويج على تطوير عقار.

وأعلنت جهات بحثية في ألمانيا وفرنسا سعيها لتطوير لقاح مضاد للفيروس. وقالت أنيا كارليتشيك وزيرة البحث العلمي في ألمانيا، إنها تتوقع تطوير لقاح مضاد للفيروس في غضون أشهر.