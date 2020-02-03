نتنياهو يأمل فتح أوغندا سفارة في القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه يأمل في أن تفتح أوغندا سفارة لها في القدس قريباً، لتكون ثالث دولة تقوم بذلك بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا.



وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون أثناء زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا: "نأمل في أن تفعل ذلك في المستقبل القريب".

ورد الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني "نحن ندرس ذلك".

صفقة القرن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن دول المنطقة أدركت أن الإرهاب هو العدو المشترك للجميع، وتابع قائلاً: "الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفة عن الرؤى السابقة، مؤكداً أنها تقوم على دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وأن تكون مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة لإسرائيل.

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وقال الرئيس الأمريكي إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وأضاف ترامب أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقاً، ووجّه الرئيس الأمريكي حديثه لنظيره الفلسطيني قائلاً: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي موافقته على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب للسلام، قائلاً: "آمل أن يقتنع الفلسطينيون بالسلام ويوافقوا على هذه الخطة التي بذلنا فيها جهداً كبيراً".

الرفض العربي

والسبت الماضي، رفض البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي الطارئ بجامعة الدول العربية، الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

وشدد البيان الختامي على أن مبادرة السلام العربية هي الحد الأدنى المقبول عربياً لتحقيق السلام مع إسرائيل.

وأكد البيان أن إسرائيل لن تحظى بالتطبيع مع الدول العربية ما لم تقبل وتنفذ مبادرة السلام العربية، مؤكداً الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني.

وحذر البيان الختامي إسرائيل من تنفيذ بنود صفقة القرن بالقوة، مؤكداً سيادة فلسطين على أراضيها بما فيها 67، ودعم الشعب الفلسطيني والسلطة الوطنية في مواجهة صفقة القرن.