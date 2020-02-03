اردوغان يدعو #روسيا إلى "الوفاء بالتزاماتها" في إدلب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان روسيا الاثنين إلى "الوفاء بالتزاماتها" في محافظة إدلب السورية حيث قتل ستة عسكريين أتراك في قصف للنظام السوري المدعوم من موسكو. وقال إردوغان خلال مؤتمر صحافي من كييف مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "نأمل أن يفي كل طرف بالتزاماته بموجب اتفاقات أستانا وسوتشي (الهادفة لوقف القتال في سوريا والتي وقعت عليها موسكو وأنقرة)، وأن نتمكن من العمل في إطار هذه الالتزامات".

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