نتنياهو يقول إنه يأمل أن تفتح أوغندا سفارة في القدس في "المستقبل القريب"

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إنه يأمل أن تفتح أوغندا، حليفة إسرائيل الأفريقية منذ زمن بعيد، سفارة لها في القدس قريبا لتكون ثالث دولة تقوم بذلك بعد الولايات المتحدة وجواتيمالا. وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون أثناء زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا "نأمل أن تفعل ذلك في المستقبل القريب". ورد الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني "نحن ندرس ذلك".

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