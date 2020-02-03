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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر علاوي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
الخليج 365
بدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة بلقاءات مع قوى سياسية عدة، وفق ما نقلته قناة "السومرية" عن مصدر سياسي، على وقع الاحتجاجات المتواصلة في مختلف المدن العراقية رفضًا لتسميته.
ووفقا لقناة العربية السعودية، تهدف لقاءات علاوي لطرح برنامجه الحكومي وآلية الذهاب لانتخابات مبكرة خلال مدة لا تتعدى منتصف العام المقبل، على أن يكون التصويت على الحكومة الجديدة نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير.
فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، نقلًا عن نائب تحالف الفتح حامد الموسوي، أن "علاوي" طلب من القوى السياسية عدم التدخل في عمله، ومنحه صلاحيات كبيرة من أجل حفظ أمن البلاد وتحقيق مطالب الشعب.
وطالب الموسوي القوى السياسية بدعم حكومة علاوي، واختيار شخصيات مهنية ومستقلة.
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