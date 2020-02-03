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علاوي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

علاوي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

الخليج 365

بدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، اليوم الاثنين، مشاورات تشكيل الحكومة بلقاءات مع قوى سياسية عدة، وفق ما نقلته قناة "السومرية" عن مصدر سياسي، على وقع الاحتجاجات المتواصلة في مختلف المدن العراقية رفضًا لتسميته.

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ووفقا لقناة العربية ، تهدف لقاءات علاوي لطرح برنامجه الحكومي وآلية الذهاب لانتخابات مبكرة خلال مدة لا تتعدى منتصف العام المقبل، على أن يكون التصويت على الحكومة الجديدة نهاية الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل على أبعد تقدير.

فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية، الاثنين، نقلًا عن نائب تحالف الفتح حامد الموسوي، أن "علاوي" طلب من القوى السياسية عدم التدخل في عمله، ومنحه صلاحيات كبيرة من أجل حفظ أمن البلاد وتحقيق مطالب الشعب.

وطالب الموسوي القوى السياسية بدعم حكومة علاوي، واختيار شخصيات مهنية ومستقلة.  

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