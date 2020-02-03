الصحة الأردنية تكشف حقيقة نقل الحالات المشتبه فى إصابتها بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، عن قرارها بشأن نقل الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا من المستشفى الموجودة فيه.

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وذكرت وكالة "عمون" الأردنية، أن الوزارة أكدت أنها لا تنوي نقل أي حالة من الحالات المشتبه بها بفيروس كورونا والموجودة حاليا في مستشفى العزل إلى أي مستشفى آخر.

وأكدت الوزارة أن المستشفى مجهز بالكوادر الطبية المتخصصة بالوبائيات ويتمتع بأعلى مستويات الرعاية الصحية والسلامة.

وتابعت الوزارة، في بيان لها، أنه لا صحة لنقل أي حالة مشتبه بها إلى القسم القضائي التابع للمركز الوطني للأمراض النفسية، الذي سيكون مخصصا لاستقبال حالات مرضية (قضائية) فقط، نظرا لخصوصية المرضى والرعاية الخاصة التي تختلف عنها في مستشفى العزل في البشير، كون الحالات الموجودة حاليا في مستشفى العزل تقدم لهم الرعاية الصحية المطلوبة.

وأكد البيان أن مستشفى الأمراض الوبائية في البشير يقوم بأدائه الطبي والوقائي للموجودين، ويقدم سبل الراحة لإكمال إقامتهم ضمن البروتوكول الوقائي المعتمد احترازيا مدة 14 يوما، والمعمول به دوليا، رغم عدم ثبوت أي حالة مشتبه بها بالكورونا في الأردن.