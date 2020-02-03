شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسى يهنئ رئيس جمهورية سريلانكا بمناسبة يوم الاستقلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية جوتابايا راجاباكسا؛ بمناسبة يوم الاستقلال.



كما أوفد الرئيس السيسى، أمين رئاسة الجمهورية محمد نجم، إلى سفارة جمهورية سريلانكا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

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