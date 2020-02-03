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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالفيديو.. العثور على سعودي مقتولا داخل سيارته
الإثنين 3 فبراير 2020
ذكرت تقارير محلية سعودية، اليوم الإثنين، أنه تم العثور على مواطن سعودي عشريني مُتوفى داخل سيارته بمدينة القاعد في شمال منطقة حائل، وعليه آثار الضرب وتهشم برأسه.
وقالت صحيفة سبق المحلية، إنه تم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت الحادثة، وتم نقل الضحية إلى ثلاجة الموتى بمستشفى حائل العام، حتى استكمال الإجراءات النظامية.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو، قالت إنه لكاميرا أحد المستوصفات الخاصة بمدينة القاعد، توثق شخصا يُوقف سيارته بالشارع ويغادرها بسرعة، ويركب سيارة أخرى من نوع كابرس، ويتجهان إلى جهة غير معلومة.
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