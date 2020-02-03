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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير أممى من الوضع بالشمال السورى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020
الخليج 365
أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها البالغ إزاء الوضع فى شمال غرب سوريا؛ نتيجة إغلاق عدد كبير من المنشآت الصحية وضعف إمكانيات الوصول إلى الأدوية وعدم توافر النظافة الكافية، مما يزيد من خطر تفشى الحصبة وغيرها من الأمراض.
وأوضحت المنظمة في تقرير صدر من مقرها في جنيف، اليوم الإثنين، أن 53 منشأة صحية على الأقل أوقفت خدماتها خلال الشهر المنصرم، بسبب انعدام الأمن أو التهديدات بشن هجمات، أو لأن هناك مناطق بأكملها هجرها المدنيون بحثًا عن الأمان، مشيرة إلى أن الأيام الماضية شهدت نزوحًا غير مسبوق، إذ يقدر عدد النازحين بما يقرب من 520 ألف شخص فروا من العنف.
وأوضحت أنها فى مواجهة الفجوة الناشئة عن غلق المرافق الصحية، تسعى المنظمة للحفاظ على مخزون الأدوية المنقذة للحياة، للأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير المعدية ودعم نقل بعض المرافق الصحية.
من جانبه قال ريك برينان، مدير الطوارئ الإقليمي بالمنظمة، إنه تم وضع المخزون على جانبي الحدود السورية التركية، حيث توجد إمدادات الأدوية الأساسية لمدة شهرين، معربًا عن قلقه من أن يكون الطلب أكبر بكثير من المتوفر فى ضوء حجم الأزمة.
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