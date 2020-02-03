ولى عهد البحرين يلتقى البابا فرنسيس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

التقى سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد البحرينى نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وأكد أن ما يتسم به أبناء البحرين من حب للتسامح والوسطية والاعتدال عزز من مكانة المملكة الحضارية وهو ما يرسخ النهج الذي اختطه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مشيرا إلى موقع المملكة الذي تميزت به عبر تاريخها الممتد في احتضانها لمختلف الثقافات والأديان وسعيها الدائم نحو تعزيز قيم التعددية والتنوع الذى ستواصل من خلاله السير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التى تتطلع إليها.

