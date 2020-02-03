الإمارات تعلق جميع رحلاتها الجوية مع الصين باستثناء القادمة من بكين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، اليوم الإثنين، تعليق جميع رحلاتها المتجهة والقادمة من جمهورية الصين الشعبية، باستثناء الرحلات القادمة من العاصمة بكين، اعتبارا من تاريخ الخامس من فبراير/ شباط الجاري، وحتى إشعار آخر، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات لمواجهة فيروس ”كورونا“ الجديد.

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ووفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية، اشترطت الهيئة العامة للطيران المدني على كافة القادمين من مطار بكين الدولي، الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في المطار؛ للتأكد من سلامة المسافرين قبل صعودهم الطائرات في إجراء قد يستغرق من 6 – 8 ساعات.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم، إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة حول انتشار الفيروس في الصين بالتنسيق مع الجهات الدولية، وبالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية، ممثلة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وطيران الاتحاد والإمارات.

يذكر أنه تم إيقاف كافة الرحلات القادمة والمتجهة إلى ووهان الصينية مسبقا، والتي تعتبر بؤرة فيروس ”كورونا“، وذلك منذ أكثر من أسبوع.