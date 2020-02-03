شكرا لقرائتكم ولي عهد دبي يحقق حلم طفل سعودي.. والمفاجأة تدهشه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، حلم طفل سعودي عمره 10 سنوات مولع بالخيل، بإهدائه حصانا.

وقال الطفل في مقابلة مع Dubai Racing Channel وهي إحدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، "جاي العلا اتفرج، وكلما كنت أذهب إلى مضمار سباق الخيول كنت أتمنى أن يكون لدي حصان وأقوم بامتطائه"، مشيراً إلى أنه يركب الخيل من عمر 8 سنوات.

وأضاف: "لم يكن الأمر بيدي أن أحقق رغبتي لأن الأمر ببساطة عدم امتلاكي للعدة المناسبة، وصغر سني"، مشيراً إلى أنه يملك اسطبلا في الجنادرية ولديه خيل وفرس اسمها مياله.

وأثناء مشاركة ولي عهد دبي في النسخة الثانية لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة "ملتقى الفرسان 2020" التي انطلقت في محافظة العلا بالسعودية في 1 فبراير الجاري، التقى المذيع ولي عهد إمارة دبي، وأخبره أن الطفل لديه طلب، ليرد الطفل السعودي: "أرغب في أن يكون لدي حصان"، فسأله الشيخ حمدان "كم كبره"، فقال الطفل "أي شي"، فأجاب ولي عهد دبي "تم، الحصان بيجيك".

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الشيخ حمدان للطفل: تم

كما أضاف الشيخ حمدان بالقول "بنعطيك حصان بدون اسم، الاسم من عندك"، فأجاب الطفل "ياقوت" في إشارة إلى اسم الحصان.

واستقبل الطفل حصانه ياقوت بكل دهشة واحتضنه، وقال "الله هذا حصاني.. شكله حلو، والمفاجأة عجبتني بشكل غير طبيعي".

ووجه الطفل السعودي شكره للشيخ حمدان وقال له "الله يعافيك.. الحصان عجبني مرا وشكرررا لك جداً".

ولي عهد دبي في العلا

يذكر أنه تم تتويج الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمّل، ممتطياً صهوة الفرس "عطوفة دي لاب" لإسطبلات "إف 3".

وشارك في البطولة أكثر من 200 فارس يمثلون 17 دولة، هي: الإمارات، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، الكويت، الأردن، مصر، ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، الصين، باكستان، البرتغال، سلوفاكيا، السودان، تونس، والأوروغواي.

وأقيم السباق ضمن الفعاليات المقامة في "شتاء طنطورة" بمحافظة العُلا، التي تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمحافظة العُلا إلى تسليط الضوء على تراث المنطقة الأثرية، الذي يعود إلى آلاف السنين في شمال غرب المملكة، باعتبارها وجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة.