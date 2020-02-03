توقيف الرأس المدبر لعمليات سرقة محلات بيع هواتف خليوية وتحويل الأموال بعاليه

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "فجر تاريخ 27 كانون الأول 2019، أقدم مجهول ملثّم بواسطة الكسر والخلع على الدخول إلى محل لبيع الهواتف الخلوية وتحويل الأموال في ​عاليه​، وسرق من داخله مبلغ 15 مليون ليرة لبنانية و4000 دولار أميركي، وفرّ إلى جهة مجهولة".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بالتاريخ ذاته وفي ​سوق الغرب​، أقدم مجهول بواسطة الكسر والخلع على الدخول إلى محل لبيع الهواتف الخلوية، وسرق من داخله بطاقات تشريج وهواتف خليوية، وقُدّرت قيمة المسروقات بحوالي 1200 دولار"، مبيّنةً أنّ "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، وبنتيجة المتابعة، تمكّنت من تحديد هوية الرأس المدبر لعمليّات السرقة، ويُدعى "ع. ي." (مواليد عام 1994، لبناني)"، ويُعتبر من الأشخاص الخطرين وهو من أصحاب السوابق بجرائم: سرقة وسلب وتهديد وأسلحة ومخدرات وسرقة دراجات آليّة وغيرها من الجرائم الأُخرى المماثلة، ومطلوب للقضاء".

ولفتت المديرية إلى أنّ "بتاريخ 30 كانون الثاني 2020، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من توقيفه في ​الشياح​ وذلك بعد أن أبدى مقاومة عنيفة تجاه العناصر، وضُبط بحوزته سكينَين وكميّة من ​حشيشة الكيف​". وذكرت أنّ "بالتحقيق معه، اعترف: بإقدامه على تنفيذ عمليتي السرقة في منطقة عالية بالإشتراك مع شخص آخر، بتنفيذ عمليتَي سرقة طالت محلَين تجاريَّين في بلدة ​قعقعية الجسر​ و​معروب​، وبتعاطي ​المخدرات​".

وأشارت إلى أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع المرجع المختص بناءً على إشارة ​القضاء​، والعمل مستمر لتوقيف شريكه في عمليّات السرقة".