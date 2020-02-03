اشار ​مجلس القضاء الأعلى​ في بيان بعد اجتماعه لمتابعة البحث في مشروع ​التشكيلات القضائية​، الى "ان مجلس القضاء إذ يعكف على اعداد مشروع التشكيلات القضائية، باستقلالية تامة ووفق رؤية ومقاربة موحدتين، واستنادا الى المعايير التي وضعها بنفسه، ويعمل بشكل دؤوب على إنجازه ضمن إطار سرية المداولات، يهيب بالجميع، في هذه المرحلة، عدم استباق اصدار هذا المشروع، والذهاب الى تحليلات واستنتاجات وتأويلات لا تمت الى الحقيقة بأي صلة، ويعتبر أن استهدافه، رئيسا أو أعضاء، عبر نشر وبث ​أخبار​ تجافي الواقع، لن ينال من منعته وحسن قيامه بواجباته".

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس القضاء الاعلى: لعدم استباق اصدار مشروع التشكيلات القضائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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