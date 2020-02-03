سليم سعادة استقبل وفودا أشادت بمواقفه في جلسة اقرار الموازنة

استقبل عضو الكتلة القومية الاجتماعية النائب سليم سعادة في دارته بأميون - الكورة، وفدا من "تجمع النهضة النسائية" ووفودا شعبية وحزبية وفاعليات، أثنت على "المواقف التي أطلقها باسم الكتلة القومية في جلسة إقرار الموازنة".
وأكدت أن "كلمة النائب سعادة شخصت مكامن الداء الذي يعتري الوضعين الاقتصادي والسياسي في لبنان".
من جهته، شكر سعادة لـ "الوفود مواقفها الطيبة والصادقة"، مؤكدا "البقاء دائما بجانب الناس وحمل همومهم".
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