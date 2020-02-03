سليم سعادة استقبل وفودا أشادت بمواقفه في جلسة اقرار الموازنة

استقبل عضو الكتلة القومية الاجتماعية النائب ​سليم سعادة​ في دارته ب​أميون​ - ​الكورة​، وفدا من "تجمع النهضة النسائية" ووفودا شعبية وحزبية وفاعليات، أثنت على "المواقف التي أطلقها باسم الكتلة القومية في جلسة إقرار ​الموازنة​".

وأكدت أن "كلمة النائب سعادة شخصت مكامن الداء الذي يعتري الوضعين الاقتصادي والسياسي في ​لبنان​".

من جهته، شكر سعادة لـ "الوفود مواقفها ​الطيبة​ والصادقة"، مؤكدا "البقاء دائما بجانب الناس وحمل همومهم".