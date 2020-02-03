قبلان قبلان: لسنا بمواجهة مع الحراك لكننا نحذر من أخذ البلد لأماكن اخرى

شكر رئيس ​مجلس الجنوب​ ​قبلان قبلان​، خلال استقباله وفدا من بلديات الجنوب والعرقوب و​راشيا​، "رؤساء البلديات والاتحادات على هذه العاطفة وعلى هذا التحرك النابع من محبة مشتركة ومتبادلة بيننا وبينكم"، معتبراً ان هذه "الزيارة ليست مسألة وقفة تضامنية لاننا لسنا في صراع مع احد، وليس بمواجهة مع احد، هذه المؤسسة هي مؤسستكم انتم هي مؤسسة لكل الجنوب و​البقاع الغربي​ وراشيا، وهي مؤسسة تبدأ من صيدا الى اعالي جزين ومن الناقورة الى مارون الراس الى ​كفرشوبا​ والى شبعا والى ​حاصبيا​ وكل القرى والبلدات الجنوبية ولكل قرية بالبقاع الغربي وراشيا".

ولفت قبلان، الى ان "ما قام به المجلس من عمل بهذه القرى ليست منة وعطفا منهبل هذا حق لابناء الجنوب والبقاع الغربي ووراشيا، وهذه ​الدولة​ مسؤوليتها ان ترعى جزءا من الوطن الذي قدم لهذا البلد الدماء وقدم الارواح والصمود، ولولا الشهداء الذين سقطوا على اراضي الجنوب وتلال كفرشوبا وشبعا ومناطق مختلفة من الجنوب من مارون الراس الى ​عيتا الشعب​ الى كل هذه المنطقة، لولاهم لكان لبنان بموقع غير هذه الموقع، انتم حافظتم على البلد بصمودكم وبوحدتكم وانتم تمثلون كل ​الطوائف​ اللبنانية، وهذه المذاهب التي نعتز في الجنوب اننا نعيش بهذه الوحدة جميعا، انتم الشرعية لكل الناس والشرعية هي الناس الصامدون بأرضهم والذين دفعوا دما في المواجهة والمقاومة"، مشيراً الى ان "الذي يريد ان يحاسب هو انتم، ونحن ابوابنا مفتوحة وسجلاتنا مفتوحة واي شخص منكم واي قرية من قرى الجنوب والبقاع الغربي اي عائلة شهيد، واي جريح واي محرر كان في السجون الاسرائيلية عندما يتوجه الينا بأي سؤال نحن ننحني ونقبل يده ورأسه ونجيب على كل الاسئلة ونقدم كل المعلومات اللازمة، ولكم هذا الحق، واما الباقون فنجيبهم بالقانون لان الجنوب هو الذي رفع اسم لبنان عاليا، هذا الجنوب الذي يريد البعض ان يضيعه اليوم بشعار من هنا وبكلمة من هناك والذي يستهدف وحدته الوطنية ويستهدفون التعايش بين ابنائه في كل القرى والبلدات"، موضحاً "اننا لسنا في مواجهة مع الحراك المشروع، بل نحن نعمل بالحراك المشروع ونطالب بالحق المشروع، ولكننا نحذر الذين يريدون اخذ هذا البلد الى اماكن اخرى، اخذ هذا البلد الى ضرب وحدته الوطنية واستعمال شعارات وبرامج استخباراتية وسفاراتية اولئك الذين يريدون تحطيم هذا البلد لا من اجل ابنائه والذين يرفعون شعارات لا تخدم ابناء البلد ولكن يريدون ان تخدم مشاريع مشبوهة تريد ضرب وحدة هذا البلد ونحن وكل الشرفاء لهذا البلد سنبقى مع الحراك المشروع وسنكون سدا منيعا امام كل مشروع مشبوه يريد تحطيم هذا البلد وضرب وحدته الوطنية".