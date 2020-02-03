الصحة الاردنية: لن ننقل الحالات المشتبه يإصابتها بالكورونا الى مستشفى اخرى

أكد ​وزارة الصحة​ ​الأردن​ية، "عدم وجود نية لنقل أي حالة من الحالات المشتبه بإصابتها ب​فيروس كورونا​، والموجودة حاليا في ​مستشفى​ العزل إلى أي مستشفى آخر، وان المستشفى مجهز بالكوادر الطبية المتخصصة بالوبائيات ويتمتع بأعلى مستويات الرعاية الصحية والسلامة"، مشيرة الى ان "مستشفى ​الأمراض​ الوبائية في البشير يقوم بأدائه الطبي والوقائي للموجودين ويقدم سبل الراحة لإكمال إقامتهم ضمن البروتوكول الوقائي المعتمد احترازيا مدة 14 يوما، والمعمول به دوليا، رغم عدم ثبوت أي حالة مشتبه بها ب​الكورونا​ في الأردن".

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