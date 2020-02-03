الشرطة البريطانية: اغلاق شارع رئيسي وسط لندن بسبب الإشتباه بقنبلة

أعلنت الشرطة البريطانية إغلاق شارع أساسي في سوهو وسط العاصمة لندن، حيث تشتبه بقنبلة غير متفجرة.
وكانت الشرطة قد أعلنت عن إجراء مداهمات بعد هجوم بالسكين نفذه مدان سابق بجرائم إرهابية حصل على إطلاق سراح مشروط الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى التعهد باتخاذ إجراءات إضافية بحق منفذي جرائم مماثلة.
وأفاد بيان للشرطة بأنها "نفذت مداهمات في منزلين في جنوب لندن ومنطقة بيشوبس ستورتفورد"، وهي مدينة صغيرة شمال العاصمة. مشيرةً إلى أنها "لم تنفذ أي توقيفات والتحقيق ما زال جارياً على نحو مطرد".
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