الخطوط الجوية الجزائرية تعلق رحلاتها المتجهة إلى الصين بسبب الكورونا

أعلنت ​الخطوط الجوية الجزائرية​، عن "تعليق جميع رحلاتها المتجهة إلى ​الصين​، بسبب انتشار ​فيروس كورونا​ الجديد، في البلاد، وخاصة في مدينة ووهان"، مشيرة إلى أن "ال​طائرة​ التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وصلت إلى مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية، وهي تحمل على متنها 36 جزائريا ورعايا تونسيين، وليبيين، وموريتانيين"، مشيرة إلى أن "السلطات المعنية، قامت بعزل طائرة الخطوط الجوية الجزائرية القادمة من ووهان، في ​المطار​ القديم".

هذا وأعلنت ​لجنة الصحة​ الوطنية في الصين أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين ارتفع إلى 361 اعتباراً من يوم الأحد بزيادة 57 عن اليوم السابق.