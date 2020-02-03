أردوغان: نحو مليون شخص في إدلب بسوريا يتوجهون إلى الحدود التركية

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، خلال ​مؤتمر​ صحفي مع نظيره الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، أن "نحو مليون شخص في ​محافظة إدلب​ ب​سوريا​ يتوجهون إلى الحدود مع ​تركيا​، وان التطورات في إدلب أصبحت خارج نطاق السيطرة". إضغط للمزيد

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