ماكرون : يجب خوض حوار سياسي جاد مع روسيا لحماية مصالحنا الأمنية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أنجي دودا انه "يجب خوض حوار سياسي جاد مع روسيا لحماية المصالح الأمنية لأوروبا، وان فرنسا ليست مع روسيا ولا ضد روسيا بل هي مع أوروبا"، لافتاً الى ضرورة "تعزيز قدراتنا الدفاعية وأن نعمل سويا لكي نكون شركاء نتمتع بمصداقية، ويجب على حلف الناتو أن يجد أولويات استراتيجية واضحة".
هذا وبحث نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى روسيا ماركوس إديرر، تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على علاقات بلاده مع الاتحاد والمملكة.
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