رئيس وزراء اثيوبيا: نتوقع انتهاء مفاوضات سد النهضة لمصلحة الجميع قريبا

أشار رئيس وزراء ​إثيوبيا​ آبي ​أحمد علي​، إلى أنه يتوقع أن "تنتهي المفاوضات الفنية حول ​سد النهضة​ والتي تجري في ​واشنطن​ برعاية أميركية وبمراقبة ​البنك الدولي​ للإنشاء والتعمير التابع للأمم المتحدة قريباً لمصلحة الجميع".

وكانت قد أعلنت مصر التوصل إلى اتفاق مع ​أثيوبيا​ و​السودان​ حول سد النهضة، تضمن خطة ملء السد على مراحل وآلية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة أثناء الملء، والعودة للاجتماع في 12 شباط الجاري لإقرار صيغة الاتفاق النهائي.

وبدأت إثيوبيا في 2011 في تشييد سد النهضة على ​النيل الأزرق​، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.

