الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع تشاووش أوغلو الوضع في إدلب السورية

اعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ اليوم الاثنين إن وزير الخارجية ​سيرغي لافروف​ بحث مع نظيره التركي ​مولود تشاووش أوغلو​ في ​اتصال​ هاتفي الوضع في إدلب السورية. ويأتي هذا الاتصال على خلفية تأزم الأوضاع في المنطقة، وذلك بعد مقتل 6 جنود أتراك بنيران ​الجيش السوري​. إضغط للمزيد

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