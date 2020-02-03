وزير الطرق الإيراني: إيران ستبني ما يزيد عن 30 ألف وحدة سكنية في سوريا

أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن ال​إيران​ي محمود محمود زادة ، أنه "وبحسب المذكرة الموقعة بين وزير الطرق الإيراني ووزير الإسكان السوري قبل أسابيع، فإنه تقرر بأن تجري 3 شركات حكومية من البلدين، دراسات لتمهيد حضور المقاولين والأشخاص المستوفين للشروط بمجال ​البناء​ و​البنى التحتية​ والشحن والنقل اضافة للمهندسين والمستشارين في هذا المشروع، وبحسب المذكرة فإن إيران ستبني ما يزيد عن 30 ألف وحدة سكنية في ​سوريا​"، لافتاً إلى أن "إيران لن توظف استثمارات بمشروع بناء الوحدات، بل ستوفر سوق عمل للقطاع الخاص فقط".

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