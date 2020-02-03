اتهام ثلاثة إيرانيين في الدنمارك بالتجسس لصالح السعودية

أعلن جهاز الأمن والاستخبارات ​الدنمارك​ي توقيف ثلاثة إيرانيين واتهامهم ب​التجسس​ لصالح السعودية في الدنمارك. وقال الجهاز في بيان إن الثلاثة عناصر في "حركة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وقاموا "بأنشطة تجسس لصالح جهاز مخابرات سعودي من 2012 إلى 2018، مضيفاً أنهم "قاموا، من بين أعمال أخرى، بجمع معلومات عن أفراد في الدنمارك وخارجها، ونقلوها إلى جهاز مخابرات سعودي".

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