شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يرفض تأجيل الدراسة بسبب "كورونا": محفوظين بإرادة ربنا وجهود الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، المطالبات التى رفعها بعض أولياء الأمور بتأجيل الفصل الدراسى الثانى خوفا من انتشار فيروس كورونا القاتل، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تظهر حالة وبائية واحدة مُصابة بالفيروس القاتل داخل القطر المصرى، قائلا: "وبالتالى فلا داعى لتأجيل الفصل الدراسى الثانى".

وأضاف النائب لـ"الخليج 365": "مش هنتلكك على موضوع، طالما لم تظهر حالة وبائية واحدة مُصابة بالفيروس فلا داعى لتأجيل الفصل الدراسى"، وتابع: "إلى جانب أننا محفوظين بإرادة ربنا سبحانه وتعالى بجانب الجهود المبذولة من جانب الوزارات المُختلفة".

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وأشار بركات إلى أن وزارة الصحة والسكان تُبذل مجهودا مشكورا فى محاصرة فيروس كورونا القاتل، مُستشهدا بالإجراءات الوقائية المُتخذة حيال المصريين العائدين من مدينة "ووهان" الصينية اليوم بؤرة فيروس كورونا، ووضعهم جميعا تحت الحجر الصحى لمدة 14 يوما"، مشيرا إلى أن لم تسجل مصر حالة واحدة مصابة بالفيروس، قائلا "ولو ظهر حالة وبائية واحدة فأنا أدعم تلك المطالب، وطالما لم تظهر فلا داعى للتأجيل".

يُذكر أنه عاد إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، 345 مصريا على متن طائرة مصرية، وتم نقل الطلاب المصريين وأسرهم لدى مغادرتهم مدينة ووهان الصينية من مقر سكنهم بالمدن الجامعية المختلفة إلى مطار ووهان بعدد من الأتوبيسات المجهزة طبقًا لإجراءات وقائية مشددة من خلال توفير الكمامات وقفازات للأيدى والمطهرات للوقاية من انتقال العدوى إليهم فى طريقهم للمطار حتى عودتهم إلى أرض الوطن، على متن طائرة خاصة من طراز إير باص A330/200 التابعة لشركة سياف إحدى شركات وزارة الطيران المدنى.

وكانت محافظة مطروح، أصدرت بيانا بتكليف من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لطمأنة المواطنين، وقطع الطريق على الشائعات المغرضة، أنه "تأكيداً على حرص الدولة المصرية مع تكاتف جميع أجهزتها، من أجل رعاية أبنائها والاطمئنان عليهم بالداخل والخارج، فإن ذلك الإجراء هو مجرد إجراء احترازي، تقوم به الدولة للاطمئنان على أبنائها العائدين من الصين، وأغلبهم من طلاب الماجستير والدكتوراة من طالبى العلم، وتوفير سبل الإعاشة والإقامة لهم مع التأمين الطبى التام، للتأكد من عدم حضانة الفيروس، خلال مدة 14 يوما، ومن يتأكد سلامته سيغادر، مع العلم بأنه لا يوجد حالة واحدة ظهرت عليها الأعراض فى الخارج، ومن سيُشتبه فى إصابته أو يعانى من مرض مزمن، سينقل من فندق القوات المسلحة، بسيارة الإسعاف ذاتية التعقيم، إلى مستشفى النجيلة، المجهزة حالياً بأحدث أجهزة العناية المركزة، ليخضع بشكل تام للحجر الصحى داخل المستشفى".