شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الجميل: الاقتصاد المصرى يتمتع بالمرونة والتنوع ويسير بمعدل مبهر ليحجز مكانا وسط الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن الاقتصاد المصرى يتمتع بمجموعة من المميزات النوعية التى تجعل معدلات نموه مرتفعة خلال السنوات المقبلة، ليحتل المكانة التى يستحقها وسط أكبر 20 اقتصادا فى العالم

وقال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن المرونة والتنوع وتوافر القوى العاملة الرخيصة والقدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بسرعة من أهم مميزات الاقتصاد المصرى، كما أنها كفلت له النمو بمعدلات مرتفعة فى ظروف صعبة وتحديات جسيمة خلال السنوات الخمس الماضية

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وأضاف أيمن الجميل، أن مواجهة الإرهاب وإعادة الثقة فى السوق المصرى وقابليته لإنتاج واستقبال الاستثمارات والعجز الكلى للاقتصاد ووجود سعرين لصرف الدولار، كانت من أهم التحديات بعد 2013، خاصة وأننا كنا نسحب على المكشوف من الاحتياطى النقدى ونواجه حملات مغرضة لمنع التدفقات النقدية من مصادرها الكبيرة مثل السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج .

وأشاد أيمن الجميل، المعنى بالاستثمار فى المشروعات الزراعية والصناعية كثيفة العمالة، بحكمة وحسم الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى اتخذ قرار الإصلاح الجذرى للاقتصاد وإعادة النظر فى التشريعات الحاكمة للاستثمارات الخارجية للقضاء على البيروقراطية وإزالة العقبات أمام مستثمرى العالم الأمر الذى انعكس بالفعل على وجود بيئة جاذبة للاستثمار فى مصر، كما قضى على السوق السوداء لصرف الدولار ومنع كل أشكال المضاربة عليه والتى كانت تخلق نوعا من الاقتصاد الموازى

واعتبر أيمن الجميل أن تحول الاقتصاد المصرى إلى اقتصاد حديث وعصرى خلال السنوات الخمس الماضية وراء معدلات النمو المرتفعة التى يحققها سنويا، وإشادات كبرى وكالات الائتمان العالمية التى تتطابق مؤشراتها مع تخطيط الحكومة للنمو المستهدف سنويا، خاصة وأن مصر استطاعت أن تفتح أسواقا عديدة فى القارة الأفريقية وأن تقدم للمستثمرين الأجانب فرصا واعدة وآمنة للاستثمار