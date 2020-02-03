زار منتصف اليوم الإثنين، كما انفرد به “اليوم24″، عبد الواحد الشمامي الناطق الرسمي لفريق الجيش الملكي (زار) أسطورة الكرة المغربية محمد التيمومي، الذي يتماثل للشفاء بفرنسا عقب العملية الجراحية التي خضع لها قبل أيام قليلة.
وكشف مصدر جيد الإطلاع من داخل الفريق أن الشمامي كان رفقة الطيب بناني، الكاتب العام للممثل الأول للعاصمة، خلال زيارة النجم السابق للفريق بتكليف من إدارة الممثل الأول للعاصمة.
وأوضح مصدر الموقع أن الحالة الصحية للتيمومي في تحسن، ووضعيته يسهر عليها طاقم طبي مختص.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاتب العام للجيش والشمامي يطمئنان على التيمومي في فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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