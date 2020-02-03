بنشعبون: عروض تمويل المقاولات ستنطلق بداية من يوم غد

قال محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد المالية وإصلاح الإدارة، إن إطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات سينطلق ابتداء من يوم غد، بتفعيل الإتفاقيات التي تم توقيعها في هذا الإطار أمام الملك محمد السادس.

وجاء ذلك خلال لقاء صحفي في الموضوع بالرباط، اليوم الاثنين، حضره إلى جانب والي بنك المغرب، ومديرة صندوق الحسن الثاني للتنمية الإجتماعية، نائب تجمع البنوك المغربية، ورؤساء عدد من البنوك.

وأكد بن شعبون أن الندوة جاءت لتسليط الضوء على عدد من المنتجات والعروض البنكية التي سيتم توفيرها في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أن العمل بها سيبدأ انطلاقا من يوم غد بالنسبة لبعض البنوك.

وأشار بنشعبون إلى أن العمل سينصب على توسيع ولوج المقاولات إلى القروض البنكية، مذكرا بأن مبلغ 8 مليار درهم ستخصص لهذا الغرض، فيما تخصص 2 مليار درهم التي يوفرها صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إلى العالم القروي.