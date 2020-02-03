قال محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد المالية وإصلاح الإدارة، إن إطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات سينطلق ابتداء من يوم غد، بتفعيل الإتفاقيات التي تم توقيعها في هذا الإطار أمام الملك محمد السادس.
وجاء ذلك خلال لقاء صحفي في الموضوع بالرباط، اليوم الاثنين، حضره إلى جانب والي بنك المغرب، ومديرة صندوق الحسن الثاني للتنمية الإجتماعية، نائب تجمع البنوك المغربية، ورؤساء عدد من البنوك.
وأكد بن شعبون أن الندوة جاءت لتسليط الضوء على عدد من المنتجات والعروض البنكية التي سيتم توفيرها في إطار هذا البرنامج، مشيرا إلى أن العمل بها سيبدأ انطلاقا من يوم غد بالنسبة لبعض البنوك.
وأشار بنشعبون إلى أن العمل سينصب على توسيع ولوج المقاولات إلى القروض البنكية، مذكرا بأن مبلغ 8 مليار درهم ستخصص لهذا الغرض، فيما تخصص 2 مليار درهم التي يوفرها صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إلى العالم القروي.
كانت هذه تفاصيل خبر بنشعبون: عروض تمويل المقاولات ستنطلق بداية من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.