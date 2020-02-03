نتنياهو يساوم أوغندا: سفارة في القدس مقابلة أخرى في كامبالا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، إلى فتح سفارة لبلاده لدى إسرائيل في مدينة القدس المحتلة، مقابل فتح سفارة إسرائيلية في العاصمة الأوغندية كامبالا، بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو سيلتقي مسؤولين سودانيين خلال زيارته للعاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك بالتزامن مع تقارير صحافية سودانية التي أشارت إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، يزور العاصمة الأوغندية خلال تواجد نتنياهو، في زيارة غير معلنة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصدر مرافق لنتنياهو خلال زيارته إلى أوغندا، أن الأخير يقول إنه "سيعلن قريبًا عن إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة عربية(لم يحددها)"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقال نتنياهو، وفقًا للتصريحات التي نقلها موقع "واينت"، مخاطبًا الرئيس الأوغندي، خلال مؤتمر صحافي مشترك من مدينة عنتيبي، "لدي عرض بسيط، تفتح سفارة في القدس وسأفتح سفارة في كمبالا، دعونا نأمل أن يحدث ذلك قريبا"، وأضاف "تربطنا علاقات ممتازة".

ورد الرئيس الأوغندي على طلب نتنياهو "نحن ندرس ذلك"؛ وإذا فتحت أوغندا سفارة في القدس، فستكون الدولة الثالثة التي تقوم بذلك، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

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وكان نتنياهو قد وصل إلى مدينة عنتيبي في أوغندا، في وقت سابق اليوم، في زيارة ليوم واحد، حيث كان باستقبالهما رئيس الحكومة الأوغندية، روهاكانا روجوندا. فيما بحث نتنياهو مع الرئيس الأوغندي "تعزيز التعاون الثنائي في مجموعة واسعة من المجالات: المدنية والاقتصادية والصحية والمياه والطاقة والاتصالات والزراعة"، بحسب الموقع.

وكتب نتنياهو في سجل الزوار "إلى الرئيس يوري موسيفيني والسيدة الأولى جانيت، شكرا جزيلا لكم على حسن ضيافتكم، وصداقتك لنا وللدولة الإسرائيلية. لقد تأثرنا بعمق، ونشعر بامتنان عميق".

ولم يوضح رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي يستعد لخوض انتخابات الكنيست الـ23 المقررة في آذار/ مارس المقبل، في ظل ملاحقته القضائية بتهم فساد، أهداف رحلته في هذا التوقيت إلى أوغندا.

وصرّح نتنياهو قبل صعوده الطائرة، صباح اليوم، أنه يأمل بأن يحمل معه في طريق العودة، بأن "نأمل في نهاية اليوم، أن تكون لدينا أخبار جيدة جدًا لدولة إسرائيل"، فيما أشارت مصادر صحافية إلى أنه يأمل بأن يحصل على إعلان من أوغندا ودول أخرى بشأن فتح سفارات لها في القدس المحتلة.

وذكر نتنياهو أن زيارته هذه هي الخامسة من نوعها إلى القارة، في السنوات الثلاث الأخيرة، وأن "إسرائيل تعود لأفريقيا، مثلما تعود أفريقيا لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن "هذه العلاقات مهمة في المجالين الاقتصادي والأمني".