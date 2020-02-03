إصابات بمواجهات واعتداءات للمستوطنين في الخليل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب عدة أشخاص بجروح وحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت جنود الاحتلال وشبان في مدينة الخليل الذين يواصلون التظاهر رفضا لـ"صفقة القرن"، فيما سجلت إصابات جراء اعتداءات للمستوطنين على عائلات في البلدة القديمة.

وأصيب شابان بعد ظهر اليوم الإثنين، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال مواجهات مع قوات الاحتلال وسط مدينة الخليل.

ووفقا لبيان وزارة الصحة، فإن شابا أصيب برصاصة مطاطية في عينه نقل على إثرها لمستشفى الخليل الحكومي، خلال المواجهات في مدينة الخليل. منوهة إلى أنه أدخل غرفة العمليات.

كما نقلت مركبات فلسطينية إصابتين إلى مشافي الخليل عقب إصابتهما بالعيارات المطاطية، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية.

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إلى ذلك، اعتدى مستوطنو "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين في حي تل الرميدة، على عائلة تقيم في الحي بالضرب وأصابوا طفلتين من أفرادها.

وقال المواطن إبراهيم رمضان إن مستوطنين هاجموا أطفاله إثناء لعبهم في ساحة منزلهم، واعتدوا على أفراد العائلة بالضرب، مما تسبب بكدمات لطفلتيه، تالا البالغة من العمر سنتين، وجوان 5 سنوات.

ووفرت قوات الاحتلال التي تواجدت في المكان الحماية للمستوطنين، ومنعت المواطنين وعائلة رمضان من الدفاع عن أنفسهم أو الخروج من منزلهم.

وكان مستوطنون مسلحون من ذات المستوطنة، وتحت حماية قوات الاحتلال اعتدوا، ليلة السبت /الأحد، بالضرب على المواطن محمد تيسير نيروخ (55 عاما) وعائلته إثناء ذهابهم بمركبتهم إلى المستشفى قرب الحاجز العسكري المقام على الطريق المؤدية إلى تل الرميدة، في وقت تعرض فيه سكان جبل الرحمة، وحي تل الرميدة وسط المدينة لتهديدات بترحيلهم عن منازلهم بالقوة.