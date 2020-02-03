محمد بن راشد والغزواني يبحثان تطوير علاقات البلدين

الإثنين 3 فبراير 2020

بحث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.



ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالرئيس الموريتاني، الذي استقبله في قصره بزعبيل، وتجاذب معه أطراف الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير علاقات الأخوة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وموريتانيا، بما يعود بالخير والنفع على شعبيهما الشقيقين.

كما أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في العاصمة أبوظبي، الأحد، واصفاً إياها بـ"حجر الأساس" لتنظيم وتأطير العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وصولاً بها إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق المشترك على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات ذات الأهمية المشتركة.

من جهته أعرب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني عن سعادته بزيارة بلده الثاني دولة الإمارات، كما ثمّن الترحيب الأخوي الذي حظي به والوفد المرافق، مشيراً إلى أنه "يشعر بأنه بين أهله وإخوانه".

ويزور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس الأحد، دولة الإمارات، في أول جولة عربية له منذ تسلمه السلطة في البلاد مطلع أغسطس/آب الماضي.

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وعقد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، جلسة مباحثات مع محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتعميقها بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى العلاقات الإماراتية- الأفريقية بوجه عام، والقضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأعلنت الإمارات تخصيص مبلغ ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة لموريتانيا.

كما أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع موريتانيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر: "شهدت وأخي محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا.. ماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات".

كما زار الرئيس الموريتاني جامع الشيخ زايد الكبير يرافقه كبار المسؤولين، إلى جانب حمد غانم المهيري سفير دولة الإمارات لدى موريتانيا، وذلك ضمن زيارته الرسمية الحالية للبلاد.