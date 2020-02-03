الجزائر تعلق رحلاتها للصين بسبب كورونا

الإثنين 3 فبراير 2020

قررت السلطات الجزائرية، مساء الإثنين، تعليق جميع رحلاته الجوية من وإلى الصين، بسبب انتشار فيروس كورونا.



وأصدرت الخطوط الجوية الجزائرية بياناً، أعلنت فيه وقف رحلاتها باتجاه الصين، بعد اكتمال إجلاء الجزائريين الذين كانوا عالقين في ووهان، والبالغ عددهم 36 شخصاً غالبيتهم طلبة في الجامعة.

وقامت السلطات الجزائرية بعد وصول رعاياها بعزلهم في فندق "الرايس" بالعاصمة، وعزلت الطائرة التي نقلتهم من ووهان الصينية، وقامت فرقة مختصة من خبراء بتنظيف الطائرة تفادياً لانتشار العدوى.

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وأمر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأسبوع الماضي جميع المؤسسات باتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في الإجلاء الفوري لأبناء الجالية الموجودين في ووهان، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

ويأتي تحرك السلطات بعد نداءات الاستغاثة التي وجهها الجزائريون المقيمون في المدينة الصينية، مطالبين بالإسراع بإجلائهم في أقرب وقت.

وتشهد الصين منذ مطلع العام الجاري، تفشي فيروس "كورونا"، والذي أسفر حتى الآن عن وفاة نحو 362، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 17 ألفاً و491 حالة، بحسب إحصاءات رسمية.

وعزّزت دول العالم قيود السفر على العائدين من الصين، بعدما أعلنت منظّمة الصحة العالميّة "حالة طوارئ" على خلفية انتشار الفيروس حول العالم ليصيب العشرات في أكثر من 24 دولة.