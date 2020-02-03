مسؤول بتعز يناقش مع مدراء عموم مديريات تعز عددا من الاحتياجات 

الإثنين 3 فبراير 2020

ناقش وكيل محافظة الشيخ عارف جامل في اجتماعا له، بمدراء عموم مديريات المظفر والقاهرة وصالة وصبر الموادم والتعزية، عددا من الاشكالات المتعلقة بالجوانب الخدمية والأمنية بالمدينة.



وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الداخلية العميد محمد عبدالله المحمودي،اكد الوكيل جامل على ضرورة معالجة مختلف الاشكالات بالمديريات وخاصة فيما بتعلق بتوفير الخدمات واستتباب الامن والتركيز على الاولويات التي تلامس حياة المواطنين ومعيشتهم .

واستمع جامل من مدراء عموم مديريات المدينة الى مستوى الانجازات خلال الفترة السابقة والاشكالات المتعلقة بسير اعمالهم والعراقيل التي تواجههم في اداء واجباتهم خصوصا فيما يتعلق بالجانب الايرادي والأمني وتوفير الخدمات للمواطنين.

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وكرس الاجتماع لمناقشة الجوانب الخدمية كضرورة ملحة اهمها توفير المياه والنظافة ومعالجة طفح المجاري ومنع رمي مخلفات البناء في الشوارع ومجاري السيول وضبط المخالفين وازالة العشوائيات وتنظيم الاسواق ومراقبة الاسعار وغيرها من الخدمات التي ينبغي التركيز عليها للتخفيف من معاناة المواطنين.

وشدد الوكيل جامل على معالجة الاختلالات الادارية وتطبيق مبدء الثواب والعقاب واتخاذ اجراءات حازمة بالمقصرين في اداء واجباتهم والمتغيبين عن اعمالهم والالتزام بالاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي وكافة الاجتماعات الخدمية ومتابعة مخرجاتها وتنفيذها على ارض الواقع والرفع بالتقارير الدورية وماتم انجازه من اعمال الى السلطة المحلية لتقييم الأداء.

كما وجه الوكيل جامل مدراء عموم مديريات المدينة الواقعة تحت اشرافه الى تحمل مسؤولياتهم وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم بحسب قانون السلطة المحلية والعمل على توفير الخدمات وحفظ الامن وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم وضبط الاوعية الايرادية وتحسين مستوى الايرادات بالاضافة متابعة مجمل احتياجات المديريات من المشاريع الخدمية والتنموية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والرفع باي اشكالية او عراقيل تواجه اعمالهم لقيادة السلطة المحلية لاتخاذ اللازم.

حضر الاجتماع الاستاذ جميل بشر مدير عام المتابعة بالمحافظة.