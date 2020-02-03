اليمن.. الفلكي الشوافي يتوقع نشاط الرياح على باب المندب والسواحل الغربية 

الإثنين 3 فبراير 2020

توقع الفلكي، عدنان الشوافي، نشاط الرياح على باب المندب والسواحل الغربية مساء اليوم الاثنين، منبها الصيادين ومرتادي البحر.



وقال الشوافي في بلاغ صحفي "متوقع نشاط الرياح على باب المندب والسواحل الغربية وتكون ما بين 15 إلى 25 عقدة و أعلى هبات للرياح 30 عقدة".

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وتابع" والتي تجعل الأمواج معظم الوقت من مساء الاثنين 3 فبراير 2020 حتى نهاية الاسبوع الجاري مابين 2 الى 3.5 متر".

ومضى "كما تنشط الرياح المثيرة للغبار خصوصًا السواحل و السهول الساحلية في لحج و تعز وجنوب مدينة الحديدة.

ودعا توخي الحذر ومتابعة المستجدات ونشرات الطقس.