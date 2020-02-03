شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العسكرية الليبية «5+5» تنعقد فى جنيف اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» تنطلق اليوم تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في جنيف. وأوضحت البعثة في بيان اليوم أن خمسة من كبار الضباط يشاركون ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني، وخمسة من كبار الضباط يمثلون الجيش الوطني الليبي في المحادثات التي يسيرها غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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