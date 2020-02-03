شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق الرحلات مع الصين بدءاً من الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

قررت دولة الإمارات تعليق الرحلات الجوية مع الصين باستثناء بكين اعتبارا من 5 فبراير الجاري وحتى اشعار آخر ، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد. واشترطت الهيئة العامة للطيران المدني على كافة القادمين من مطار بكين الدولي الخضوع لفحوصات طبية وقائية دقيقة ومتطورة يتم تطبيقها في المطار للتأكد من سلامة المسافرين قبل صعودهم الطائرات في إجراء قد يستغرق من 6 – 8 ساعات لذلك تنصح الهيئة شركات الطيران بالتواصل مع جميع المسافرين وتوضيح الاجراءات الجديدة تجنباً لأي تأخير في الرحلات.

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