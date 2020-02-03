إصابة فلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

أصيب فلسطينيان وجندي إسرائيلي في مواجهات اندلعت، الإثنين، وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بعد مظاهرات رافضة لخطة السلام الأمريكية المعروفه إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وقال شهود عيان لـ"العين الإخبارية" إن فلسطينياً أصيب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في المواجهات التي وقعت في وسط المدينة، فيما أصيب آخر بنفس الرصاص وتم علاجه ميدانياً.

وأظهر شريط فيديو قصير التقطه سكان محليون إصابة جندي إسرائيلي بزجاجة حارقة أطلقها فلسطينيون.

وكان الجندي يركض مع عدد من الجنود الآخرين وهم يلاحقون فلسطينيين قبل أن يعود أدراجه إثر سقوط الزجاجة الحارقة عليه.

وأشار شهود العيان إلى أن عدداً من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال.

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وكانت المواجهات تجددت، الإثنين، في مدينة الخليل ومناطق أخرى في الضفة الغربية، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية مواجهات متفرقة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ منتصف الأسبوع الماضي.

وكان ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وزعم الرئيس الأمريكي أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقاً، موجهاً حديثه لنظيره الفلسطيني قائلاً: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".

وتظاهر آلاف الفلسطينيين، في رد فعل مباشر، بالضفة الغربية وغزة؛ احتجاجاً على خطة ترامب، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.