جونسون: حان وقت اتخاذ إجراء لمنع الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهابية

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اليوم الاثنين إن الوقت حان لاتخاذ إجراء لمنع الإفراج المبكر عن المدانين بتهم إرهابية وذلك بعد أن هاجم إسلامي متشدد أشخاصا بعد أيام من إخلاء سبيله.

وقال جونسون في كلمة في لندن "نحن نتقدم بمشروع قانون لوقف نظام الإفراج المبكر التلقائي لكن الصعوبة تكمن في... كيف يتم تطبيق ذلك بأثر رجعي على الأشخاص الذين يتمتعون به في الوقت الحاضر".

وأضاف "نعتقد أن الوقت حان لاتخاذ إجراء لضمان أن الأشخاص في الوضع القائم لا ينالون الإفراج المبكر التلقائي بغض النظر عن مشروع القانون الذي نتقدم به".